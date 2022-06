Bei einem Spaziergang im Oktober 2019 fiel ein Hund eine Frau an und fügte ihr schwere Verletzungen zu. Am Dienstag müssen sich die Halter vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten. Es droht ein Landesverweis.

1 / 3 Eine Rentnerin spazierte in Horgen ZH Richtung See und wurde von einem Rottweiler angegriffen. Google Street View Der 50-Kilo-Hund riss die Rentnerin zu Boden und biss ihr mehre Male ins Gesicht, in Nacken, Arme und Beine. (Symbolbild) Foto von Ramith Bhasuka auf Unsplash Die beiden Angeklagten müssen sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten. tam

Darum gehts

Es hätte ein ganz normaler Spaziergang werden sollen: Eine Rentnerin* (77) war am 14. Oktober 2019 unterwegs in Horgen ZH zum See unterwegs, als sie plötzlich von hinten von einem Rottweiler angefallen wurde. Der 50-Kilo-Hund riss sie zu Boden, wodurch sie das Bewusstsein verlor, und biss ihr mehrere Male ins Gesicht, in den Nacken, Rücken, die Arme und Beine. «Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass die Frau keine schwerwiegenderen oder gar tödlichen Verletzungen beim Hundeangriff erlitten hat», heisst es in der Anklageschrift, die 20 Minuten vorliegt.

Die Angeklagte – eine heute 34-jährige Kroatin – wird unter anderem beschuldigt, der am Boden liegenden Verletzten nicht zu Hilfe geeilt zu sein. So habe sie nach dem Angriff ihres Hundes nicht den Rettungsdienst alarmiert, sondern habe die Frau am Boden liegen lassen und sei mit dem Hund unverzüglich nach Hause geeilt.

Am Dienstag steht die Frau wegen der schweren Körperverletzung und der Unterlassung der Nothilfe vor dem Bezirksgericht Horgen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einen Landesverweis von sieben Jahren.

Mann wegen Tierquälerei angeklagt

Auch ihr Mann ist angeklagt. Er soll eine 18-monatige bedingte Freiheitsstrafe für schwere Körperverletzung und Tierquälerei erhalten. Dies, weil der Vorfall im Oktober 2019 nicht das erste Mal war, dass der Rottweiler aggressiv auffiel: So sei der Mann selbst einmal ohne Vorwarnung derart stark gebissen worden, dass er aufgrund des hohen Blutverlusts ins Spital musste. Ein weiteres Mal sprang ihn der Rottweiler am Esstisch an und versuchte, ihm ins Gesicht zu beissen.

Und nur wenige Monate vor dem Angriff auf die Rentnerin fiel er eine weitere Passantin und deren Hund an. Nur durch das Tragen eines Maulkorbes kam es hierbei nicht zu gravierenden Verletzungen. Fachpersonen hätten laut der Anklageschrift dem Halter nach den Vorfällen geraten, den Hund einzuschläfern oder in eine geschützte Obhut zu geben. Zudem sei das Halterpaar durch die Polizei darauf hingewiesen worden, dass der Hund nur noch mit einem Maulkorb zu führen sei. Doch vergebens: «Er wusste um die Gefahr, die vom Rottweilerhund ausging [...]», heisst es in der Anklageschrift. Der Hund selbst wurde einige Tage nach dem Vorfall eingeschläfert.

Todesangst und Panikattacken

Das Opfer hat laut Anklageschrift noch immer mit den Folgen des Vorfall zu kämpfen: «Seit dem Vorfall leidet sie an einer Todesangst und an Panikattacken bei der Begegnung mit freilaufenden Hunden.» Dies schränke sie in ihrem Alltag erheblich ein. Durch den Sturz auf ihren Kopf und die erlittene Subduralblutung leide sie noch heute an starken Kopfschmerzen und Gefühlsstörungen.