«Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass die Gemeinde Roveredo leider noch nicht zu geordneten und stabilen Verhältnissen zurückgefunden hat», teilt der Kanton Graubünden am Donnerstagmorgen mit. Eine Zusammenarbeit in der momentanen Zusammensetzung des Vorstands sei nicht möglich oder zumindest ausserordentlich erschwert. Die erneute Eskalation zwinge zum Handeln. Deshalb beschliesse die Regierung die Einsetzung des ehemaligen Regierungsrats Claudio Lardi (SP) als Regierungskommissär. Der Auftrag gelte per sofort und ist bis zum Ende der Legislaturperiode 2019-2022 befristet. Die Regierung entscheide gestützt auf die regelmässigen Berichte über allfällige Anpassungen der Massnahmen. Auch Amtsenthebungen seien bereits geprüft worden.

Vertreter des Amts für Gemeinden (AFG) trafen sich am 10. Dezember 2020 mit den einzelnen Vorstandsmitgliedern sowie anschliessend mit dem gesamten Vorstand zu einer Aussprache in Roveredo. Es habe sich gezeigt, dass das Verhältnis zwischen den Vorstandsmitgliedern und dem Gemeindepräsidenten schwer zerrüttet ist. Von einem Minimum an gegenseitigem Vertrauen beziehungsweise Respekt und von einer funktionierenden Kollegialbehörde könne offenkundig nicht gesprochen werden, so die Regierung des Kantons Graubünden.