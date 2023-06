Rammstein: Row Zero und Afterparty – Zwei Fans, zwei Geschichten

Im Video erzählt Julia, wie sie den Abend am Konzert und an den After-Partys erlebt hat und bezichtigt Shelby Lynn der Lüge.

Darum gehts Über die Ereignisse beim Rammstein-Konzert in Litauen gibt es zwei Zeugenberichte.

Ein Fan erhob schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann, ein anderer entlastet ihn.

Für Till Lindemann gilt die Unschuldsvermutung.

Angefangen hat es mit einem Twitter-Account und der Geschichte der Irin Shelby Lynn. Sie schilderte, an einer Backstageparty eines Rammstein-Konzerts am 22. Mai in der litauischen Hauptstadt Vilnius unter Drogen gesetzt und von Till Lindemann (60) sexuell bedrängt worden zu sein. Zudem teilte sie Fotos ihres Körpers, worauf blaue Flecken und Blutergüsse zu sehen sind – sie wisse nicht, woher diese stammen, ihre Erinnerung sei lückenhaft. Nach ihren Aussagen auf Instagram und Twitter meldeten sich weitere mutmassliche Betroffene zu Wort, die von schlechten Erfahrungen bei den Row Zero- und After-Partys von Rammstein berichteten.

Nun legt die Bloggerin Julia Sun, die ebenfalls in Vilnius vor Ort war, ihre Sicht der Dinge auf dem Youtube-Kanal «Colonel Kurtz» dar und gibt Rammstein und Till Lindemann damit Rückendeckung. «Die Idee der Reihe null ist, dass man mit anderen Fans tanzen und quatschen kann und einfach Spass hat», so die Bloggerin, die sowohl an der Pre-Party, bei der Row Zero und der After-Party dabei war, wie sie selbst sagt.

Till Lindemann soll Tequila-Drink selbst getrunken haben

«Es ist einem selbst überlassen, ob man trinken will oder nicht. Es gibt nicht nur Alkohol, sondern auch Wasser und Saft zu trinken. Alle Flaschen sind verschlossen, wir haben sie selbst geöffnet», erzählt die Konzertbesucherin. Dabei spielt sie auf die Aussage von Shelby Lynn an, wonach diese einen Tequila-Shot von Till Lindemann getrunken und danach keine Erinnerungen mehr an die Ereignisse der Nacht gehabt haben soll.

Julia Sun berichtet, der Frontmann sei für etwa 15 Minuten persönlich anwesend gewesen, habe sich allen Frauen vorgestellt und dann einen Tequila-Prosecco-Drink gemixt, von dem er selbst auch getrunken haben soll. Er habe Scherze gemacht über seinen Sturz auf der Bühne, der sich an dem Abend ereignete. «Ich sehe ihn als super-freundliche und intelligente Person und manchmal wirkt er sogar schüchtern», so die Bloggerin.

Aussage gegen Aussage

Über Shelby Lynn habe sie sich ziemlich aufgeregt, sie habe sich daneben benommen und Anweisungen der Security nicht befolgt. «Sie war die Lauteste von allen und hat uns gestört, obwohl wir einfach nur das Konzert sehen wollten». Über die Afterparty sagt sie, dass sie jederzeit die Veranstaltung hätten verlassen können und dass alle Handys auf einem Tisch lagen. Ihren Angaben zufolge habe Shelby die kleinere Afterparty, bei der Till Lindemann persönlich anwesend war, nicht einmal besucht.

In der Diskussion um ein System, das Frauen rekrutiert und Till Lindemann zuführen soll, steht es also Aussage gegen Aussage. Das Anwaltsteam des Frontsängers hatte die Vorwürfe in einem Presseschreiben aufgegriffen. Konkret erwähnen sie dabei die Behauptungen, Frauen seien bei Konzerten von «Rammstein» mithilfe von K.o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um Lindemann sexuelle Handlungen an ihnen zu ermöglichen. Die Anwälte bezeichneten die gesamten Vorwürfe als «ausnahmslos unwahr». Für Till Lindemann gilt die Unschuldsvermutung.

