Sehr privater Spitzname - Royal-Autorin denkt, Queen ist «todunglücklich» über den Namen Lilibet

Royal-Expertin und Autorin Angela Levin hält die Wahl «Ihrer Majestät gegenüber für unangebracht und unhöflich». Schliesslich sei es ein «sehr privater Name» für die 95-Jährige, der sie stets an ihren verstorbenen Ehemann und an ihren Vater erinnert.

Absolut gar nicht dieser Meinung ist Royal-Autorin Angela Levin. Als sie am Montagmorgen in der Sendung «Good Morning Britain» gefragt wird, ob sich die Königin über den Namen ihres elften Urgosskindes freuen wird, antwortet Levin: «Nicht nach dem, was passiert ist. Die Queen wird sicher todunglücklich darüber sein, dass Harry und Meghan ihren privaten Spitznamen für ihr zweites Kind verwenden.»

«Lächerlich und unverschämt»

Lilibet stammt nicht von Prinz Philip

Das letzte Familienmitglied, das Queen Elizabeth mit ihrem Spitznamen ansprach, war ihr im April verstorbener Ehemann Prinz Philip. Noch bis ins hohe Alter nannte der Herzog von Edinburgh seine geliebte Frau neben dem liebevollen Namen «Sausage» so. Auf seiner Beerdigung legte sie ihm sogar einen letzten Brief auf den Sarg – unterzeichnet mit Lilibet.

Doch nicht etwa Philip hat der 95-Jährigen – wie von vielen vermutet – den Kosenamen gegeben. Er geht zurück auf jene Zeit, als die Monarchin noch zu klein war, um ihren eigenen Namen auszusprechen. Sie nannte sich stattdessen Lilibet. Schon bald nahmen ihre Eltern und Grosseltern den Spitznamen auf. Der Vater der Königin, George VI, sagte einmal: «Lilibet ist mein Stolz. Margaret ist meine Freude.» In ihren jungen Jahren unterzeichnete Queen Elizabeth sogar zahlreiche Briefe mit ihrem Spitznamen. So etwa in einem Dankesbrief an ihre Grossmutter, Queen Mary: «Liebste Oma. Vielen Dank für das schöne Puppenhaus. Ich liebe es. Liebe Grüsse von Lilibet.»