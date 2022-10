Truss’ Rücktritt ist ein «Glücksfall» für König Charles III. – Experte ist sich sicher

Die neue Premierministerin kam an der Seite ihres Mannes Hugh O’Leary, mit dem sie seit 2000 verheiratet ist, in den schottischen Highlands an.

Angesichts einer fatalen Regierungsbilanz kündigte die britische Regierungschefin Liz Truss am Donnerstag ihren Rücktritt an. Das nur sechs Wochen, nachdem sie von der Queen das Amt verliehen bekommen hatte. Die Erleichterung über das Abtreten der 47-Jährigen dürfte in Grossbritannien gross sein. Laut dem Royal-Experten Stefan Blatt wohl auch bei King Charles III (73).

Das Verhältnis des Monarchen und der Politikerin soll laut dem Kenner angespannt sein. Wie er gegenüber «Bunte» sagt, sei der Grund dafür, dass Truss den König nicht an die UN-Klimakonferenz im kommenden Monat gehen lassen wollte. Verletzend für Charles, da der Klimaschutz und die Umwelt Themen sind, die ihm seit Jahren am Herzen liegen und für die er sich engagiert. Doch so richtig deutlich sei die Abneigung vor wenigen Tagen zum Vorschein gekommen, als der Monarch die britische Premierministerin bei einem Treffen im Buckingham-Palast mit den Worten, «Back again, oh dear, oh dear» – was zu Deutsch so viel bedeutet wie «Wieder da? Oje, oje» – begrüsste. «Der Rücktritt ist für den König ein echter Glücksfall», sagt Blatt. Und auch der Zeitpunkt könnte laut ihm nicht besser sein.