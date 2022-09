Immer an der Seite der Royals: Major Jonathan Thompson begleitet König Charles und die Queen Consort Camilla zum Holyroodhouse Palast in Edinburgh, Schottland, wo der Sarg der Queen aufgebahrt war. (12. September 2022)

König Charles III. bei der Antrittsrede vor Abgeordneten in der Westminster Hall. Ihm stets zu Diensten: Major Jonathan Thompson.

Doch scheint Jonathan Thompson, von Fans liebevoll Major Johnny genannt, bei den Royal-Fans eine noch weitaus grössere Rolle einzunehmen. Nachdem ein Twitter-User ein Video von dem 39-Jährigen teilte, das ihn in einem Anzug zeigt, löste dies einen Hype in den Kommentaren aus und die Herzen der User fliegen dem Stallmeister regelrecht zu. «Oh, ich habe ihn gar nicht erkannt mit den Hosen», schreibt etwa eine Userin. Dies, weil man den stattlichen Palastmitarbeiter meist im Schottenrock zu sehen bekommen hat. Eigentlich gehört Major Jonathan Thompson zum fünften Bataillon des Royal Regiment of Scotland und war der ranghöchste Leibwächter der Queen.