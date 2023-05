Krönung von Charles: Diese Promis sind zur Krönung erschienen

1 / 11 König Charles III. fuhr am Samstagmorgen beim Buckingham-Palast vor. Für seine Krönung sind Persönlichkeiten aus der ganzen Welt angereist. via REUTERS US-Sängerin Katy Perry trifft in Lila bei der Westminster Abbey ein. Getty Images Auch die britische Schauspielerin Emma Thompson sitzt bereits in der Kirche. Getty Images

Darum gehts Viele prominente Gäste treffen am Samstagvormittag in der Westminster Abbey ein.

Für die Krönung wurden Grössen aus der ganzen Welt eingeladen.

Wenige Stunden vor der Krönung von König Charles III. konnten Schaulustige und Royal-Fans in London bereits gegen zehn Uhr (Schweizer Zeit) einen ersten Blick auf den Monarchen erhaschen. Charles und Königin Camilla erreichten am Morgen in ihrer Staatslimousine den Buckingham-Palast, wo sie sich für die Zeremonie vorbereiten wollten. Entlang der Prachtstrasse The Mall jubelten zahlreiche Menschen dem Paar zu, das die Nacht im nahen Clarence House verbracht hatte. Um 11.20 Uhr sollten Charles und Camilla dann in einer Kutsche zur Westminster Abbey aufbrechen, wo sie am Mittag gekrönt werden.

Hier fährt König Charles III. zum Buckingham-Palast. BBC

Viele bekannte Gesichter sind in glamourösen Outfits auch bereits in der Westminster Abbey eingetroffen (siehe Bildstrecke). Eine davon ist der Popstar Katy Perry. Die Sängerin wird nicht nur heute an der Zeremonie teilnehmen, am Sonntag wird sie zudem am Krönungskonzert am Sonntag auf Schloss Windsor auftreten. Andere Promis wie die britische Schauspielerin Emma Thompson oder der Musiker Lionel Richie warten bereits in der Kirche auf das Königspaar.

Auch die Schweiz ist heute an der Krönung vertreten. Der Bundespräsident Alain Berset wird am historischen Event mit seiner Frau Muriel Zeender Berset teilnehmen. Die beiden nahmen am Krönungsempfang am 5. Mai im Buckingham Palace teil. Andere namhafte Staatsgäste sind auch eingeladen und bereits bei der Westminster Abbey eingetroffen. Darunter die amerikanische First Lady Jill Biden und die ukrainische First Lady Olena Selenska. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sitzt beriets in der Kirche. Wer sonst bereits zum Grossevent erschienen ist, findest du in der Bildstrecke.

mit Material von DPA