Prinz Harry ist vor Todestag von Queen in London

Prinz Harry wird am 7. September nach London reisen, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen.

Prinz Harry (38) kehrt am Tag vor dem ersten Todestag am 8. September von Queen Elizabeth II nach London zurück. Er wird an der jährlichen Preisverleihung von WellChild, einer Wohltätigkeitsorganisation für schwer kranke Kinder, teilnehmen. Der Prinz wird bei einem Empfang vor der Preisverleihung Zeit mit den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie ihren Familien verbringen, sich ihre Geschichten anhören und dabei helfen, «lebenslange Erinnerungen» zu schaffen, wie es die Wohltätigkeitsorganisation nennt. Anschliessend wird der Prinz den Preis an ein inspirierendes Kind (4 bis 6 Jahre) überreichen und eine Rede halten.