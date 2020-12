In Norfolk gilt derzeit die «Sechserregel»: Nur sechs Personen – einschliesslich Kinder – dürfen s i ch i m Freien treffen, wenn sie nicht aus demselben Haushalt stammen.

Die Cambridges besuchten mit den Wessexes am 20. Dezember den Waldspaziergang «Luminate» in der englischen Grafschaft Norfolk.

Kensington Palace via Getty Images

Ein nächtlicher Waldspaziergang der britischen Royals sorgt für Ärger: Bilder zeigen, wie Prinz William und seine Frau Kate dabei g e gen e ine in Grossbritannien geltende Corona-Regel verstossen. Das Paar spazierte am Sonntagabend mit seinen drei Kindern und der vierköpfigen Familie von Prinz Edward. Neun Personen waren gemeinsam auf dem Waldweg in der englischen Grafschaft Norfolk unterwegs – obwohl dort die sogenannte Sechserregel gilt. Demnach dürfen sich nur sechs Personen – einschliesslich Kinder – im Freien treffen, wenn sie nicht aus demselben Haushalt stammen.