Palast schweigt : Royals sind «verblüfft» von Harrys und Meghans Forderung nach Entschuldigung

Allerdings wollen die Sussexes nur dann an der Zeremonie teilnehmen, wenn sich die Königsfamilie mit ihnen an einen Tisch setzt und sich auch für alles entschuldigt.

In der vor wenigen Tagen veröffentlichten Netflix-Dokuserie namens «Harry & Meghan» erhoben Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) erneut Vorwürfe gegen den Palast. König Charles habe die Unwahrheit gesagt und sein Bruder Prinz William habe ihn angeschrien , erzählt der 38-Jährige im Rückblick auf die Diskussionen über seinen Ausstieg aus dem Königshaus. Ausserdem beschuldigten die Sussexes den Palast, gezielt negative oder falsche Informationen über sie an die Medien gegeben zu haben. Nach der Ausstrahlung der Doku fordert das Paar nun von der Königsfamilie eine Entschuldigung , doch darauf dürfte es lange warten.

«Sie wissen, wo er wohnt»

Im Fall der Sussexes sei dies ausserdem eine andere Situation, so ein Insider gegenüber «The Sun»: «Wer entschuldigt sich bei wem?» Der königliche Experte Nigel Cawthrone ergänzt gegenüber der britischen Zeitung: «Es ist ein bisschen absurd nach dem, was sie getan haben. Eine Versöhnung durch den König wäre unter der Würde der Krone. Harry will einfach nicht verstehen, dass sich die Beziehung zu seinem Vater geändert hat. Und man darf nicht vergessen: Harrys Buch ‹Spare› erscheint noch, also wird die Situation noch mal schlimmer werden.»