Wegen Doku über Harry und William - Royals sollen künftige Zusammenarbeit mit der BBC verweigern

Der Grund für den Ärger der Royals: die zweiteilige TV-Dokumentation «The Princes and the Press». Die erste Folge soll bereits am Montagabend auf BBC Two ausgestrahlt werden; die zweite folgt eine Woche später. Im Fokus stehen die Brüder William und Harry (37). Insbesondere der zweite Teil sorge für Unruhe. Darin werden nämlich die Jahre von 2018 bis 2021 dargestellt – also jene Zeit, in der Harry und seine Frau Herzogin Meghan (40) als Senior-Royals zurücktraten, nach Amerika zogen und sich mehrfach in Konfliktsituationen mit dem Palast befanden.