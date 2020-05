Aktualisiert 15.05.2020 04:37

Kloten

RS-Soldaten müssen literweise Orangensaft in den Abfluss kippen

Die Armee sagt, man habe aufgrund der zu befürchtenden Corona-Einsätze «etwas zu viel Orangensaft bestellt».

von Daniel Krähenbühl

Einige Soldaten stehen um eine Dole, jemand öffnet einen Liter Orangensaft und leert ihn aus. Daraufhin schwenkt die Kamera nach links. Zu sehen sind im Video rund 120 Flaschen Orangensaft, fein säuberlich in Position, um ebenfalls weggeleert zu werden. «Wir dachten alle, es sei doch eine Sauerei, so viel Food-Waste zu betreiben. Eine unglaubliche Lebensmittelverschwendung», sagte der Soldat der Richtstrahl-RS in Kloten, der anonym bleiben will.

Die Aktion habe sich am Donnerstag zugetragen – nur einen Tag vor Ende der RS. «Dabei war das Mindesthaltbarkeitsdatum erst vor vier Tagen. Den pasteurisierten Saft hätte man noch ohne Probleme trinken oder jemandem weitergeben können.»

«Weitere Aktionen nicht bekannt»

Armeesprecher Daniel Reist bestätigt: «Leider entspricht es den Tatsachen, dass auch im Zusammenhang mit den zu befürchtenden Corona-Einsätzen in Kloten möglicherweise etwas zu viel Orangensaft bestellt wurde.» Vom Datum her abgelaufene Ware dürfe nicht mehr an die Truppe abgegeben werden. «Im vorliegenden Fall wurde der Orangensaft weggekippt», so Reist. «Weitere Aktionen sind uns nicht bekannt.»

Um Food-Waste zu vermeiden, schreibt das Armeereglement «Lebensmittelhygiene in der Armee» eigentlich genau vor, was zu tun ist: «Lebensmittel mit abgelaufener Mindesthaltbarkeitsfrist können ausnahmsweise nach eingehender Prüfung durch eine Fachperson um eine Frist von maximal 3 Monaten verlängert und in der Küche verarbeitet werden.»

«Wir hätten die Lebensmittel noch abgegeben»

«Tischlein deck dich»-Geschäftsführer Alex Stähli verortet in vielen Schweizer Haushalten – und in diesem Fall auch bei der Armee – eine «ausgeprägte Datumsgläubigkeit», die zu übermässig viel Food-Waste führe: «Die Produkte mit einer Mindesthaltbarkeitsfrist müsste man nicht wegwerfen – im Gegenteil.»