RTL könnte Janina Youssefins Dschungel-Gage nach Rauswurf zurückfordern

Für RTL ist das ein absolutes No Go, weshalb der Sender kurze Zeit später die Konsequenzen zog und Janina aus dem Camp warf.

Wie Janina von ihrem Rauswurf erfuhr

Am Sonntagabend hatten Janina und Linda ihren heftigen Streit inklusive der rassistischen Äusserungen rund ums Lagerfeuer. Bereits am Montagmorgen wurde die 39-Jährige zum Dschungeltelefon gerufen, wo sie von ihrem Rausschmiss erfuhr. Sofort musste sie ihre Sachen packen, wurde aus dem Camp eskortiert und ins Hotel gebracht, wie «Bild» berichtet.

Allerdings durfte das Model nicht zurück in ihre Fünf-Sterne-Luxus-Lodge, in der alle Kandidatinnen und Kandidaten vor dem Start und während der Quarantäne untergebracht wurden. Stattdessen mussten sie und ihre Begleitperson Yvonne umgehend aus dem Hotel auschecken und sich eine neue Unterkunft von Montag auf Dienstag suchen. Der Rückflug wurde ebenfalls rasch organisiert, weshalb die beiden nun schon am Dienstag wieder im Flieger Richtung Deutschland sitzen. Ein Zeichen dafür, wie stark sich RTL von Janinas Aussagen distanziert.

Was nun mit ihre Gage passiert

Wie es Janina nach dem Rauswurf geht

Ihre Begleitperson Yvonne, die Janina direkt nach dem Rausschmiss getroffen hat, verrät: «Janina ist am Boden zerstört und verärgert. Zum einen, dass sie sich bis zu diesem Punkt hat provozieren lassen und zum anderen, dass jetzt ein Bild von ihr in der Öffentlichkeit gezeichnet wird, das sie nicht ist und nie war.»

Janina selbst meldete sich am Montagabend via Instagram zu Wort und entschuldigte sich in einem langen Post für ihre Aussage: «Ich habe selbst einen Immigrationshintergrund und möchte nochmal ausdrücklich sagen, dass ich mich von Rassismus distanziere und diesen nicht toleriere. Ich habe selbst schon Rassismus erfahren müssen und weiss, wie schmerzlich es ist», schrieb sie. Am Ende fügte sie noch an, dass auch sie von Lindas Worten getroffen war und sich herabgewürdigt fühle: «Es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen.»