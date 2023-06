RTL: Stefan Raab bekommt zwei neue Shows

Nicht nur Stefan Raab – auch die Heavytones sind dabei

Bei «Blamieren oder Kassieren» treten zwei Prominente gegen einen Kandidaten in verschiedenen Quiz-Runden an. Hier gibt es auch ein «Wiederhören» mit der aus Raabs Shows bekannten Backingband Heavytones. Bei «Schlag den Besten», das im ersten Halbjahr 2024 zu sehen sein wird, duellieren sich Prominente in insgesamt vier Folgen in verschiedenen Disziplinen.