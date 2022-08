Andreas von Thien : RTL-Moderator platzt während Livesendung die Hose

«Kurz gebückt, Hose gerissen»

Kurz vor der Moderation des Sportblocks habe er sich gebückt, um den neuen Ball der Bundesliga für eine Moderation in die Hand zu nehmen, wie er gegenüber RTL berichtet. «Ein unvergesslicher Moment. Mir war sofort klar, dass die Hose gerissen war», so der 55-Jährige weiter.



Fast 30 Jahre arbeite er nun schon bei RTL, doch so etwas habe er noch nie erlebt. Woran es lag? «Nach ersten Recherchen an Materialermüdung», sagt von Thien. Souverän und mit einem leichten Schmunzeln moderierte er den Sportblock weiter. «Am Ende versucht man, so professionell wie möglich zu sein. Augen zu und durch. Und hoffen, dass die Hose hält», sagt der Moderator.