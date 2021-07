Hochwasser-Berichterstattung - RTL-Moderatorin beschmiert sich fürs TV mit Schlamm und wird enttarnt

Susanna Ohlen (39) berichtete vergangenen Sonntag für den deutschen Privatsender RTL aus dem Hochwassergebiet in Deutschland. Bevor sie live vor die Kamera trat, wurde sie gefilmt. Auf den Aufnahmen, die später auf YouTube und Twitter landeten, ist zu sehen, wie Ohlen sich Schlamm an die Arme und ins Gesicht schmiert. Dem TV-Publikum wurde im Beitrag dann erklärt, dass sich Ohlen an den Aufräumarbeiten vor Ort beteiligte. Ohlen rief ihre Followerinnen und Follower in einer Instagram-Story dazu auf, ebenfalls bei den Aufräumarbeiten mitzuhelfen.