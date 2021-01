Nach «KZ»-Äusserung : RTL schneidet Michael Wendler per sofort aus DSDS raus

Auf Telegram bezeichnete der Castingshow-Juror, Schlagersänger und Corona-Verschwörungstheoretiker Deutschland als «KZ». RTL zieht ihm nun endgültig den DSDS-Stecker.

Das kündigte der Sender am Mittwoch in Köln an. Man werde Wendler «sofort aus dem Programm» nehmen – selbst wenn dabei für die Zuschauer «sichtbare, dramaturgische Lücken entstehen». «Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste», erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf (54).