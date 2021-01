Und weiter: «Dies haben wir im entsprechenden Vorgehen bei DSDS klar gezeigt. Hier gibt es keine Grauzone. Wir erkennen Nina Queer als Künstlerin an, aber wer öffentlich solche Begrifflichkeiten wählt, ob als blosse Provokation gedacht oder nicht, dem wollen wir konsequenterweise keine Bühne bieten.» Demnach sah sie sich 2017 «im Zusammenhang mit einem homophoben Angriff» in Berlin-Kreuzberg mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert. Davon distanzierte sie sich zwar, meinte aber später in einem Interview: «Dann bin ich eben die erste Hitler-Transe.»

Eigentlich wäre Dragqueen Nina Queer (35) Kandidatin der Dschungelcamp-Ersatzshow gewesen, aber RTL hat sich am Montagabend dazu entschieden, die Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin und DJ aus dem Roster zu kicken. Im Sender-Statement heisst es: «Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ‹Hitler-Transe› nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten.»

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das RTL-Dschungelcamp in diesem Jahr nicht wie geplant in Australien statt.

Eigentlich würden im australischen Dschungel momentan die Vorbereitungen für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» auf Hochtouren laufen. Nach 14 Staffeln im legendären Camp am anderen Ende der Welt musste der Sender RTL in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausweichen. Nun findet die Show, die am Freitag startet, in einem Studio in Deutschland statt.