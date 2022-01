RTL wirft Janina Youssefian nach rassistischem Vorfall aus dem Dschungelcamp

1 / 44 Dschungel-Aus für Janina Youseffian. Der Grund: Janina Youssefian äusserte sich rassistisch gegenüber ihrer Kollegin Linda Nobat. RTL setzte damit ein klares Zeichen gegen Rassismus. RTL Zwar entschuldigte sich Janina anschliessend auf Instagram für ihre Aussage und ergänzt aber: «Es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen.» RTL Auch Lucas Cordalis ist in der Sendung nicht dabei. Grund dafür ist die Corona-Erkrankung des Musikers, wie «Bild» schreibt. Das Risiko, dass der 54-Jährige im Camp seine Mitstreiter oder Mitstreiterinnen anstecken könnte, sei zu hoch, sagt eine Produzentin der Sendung. Auch wenn ein Corona-Test negativ wäre. RTL

Darum gehts Aufruhr im Dschungelcamp: Während eines Streites mit Linda Nobut (27) beleidigte Janina Youssefian ihre Mitstreiterin mit einer rassistischen Aussage.

Noch vor Ort entschuldigte sie sich dafür, doch für RTL ging dies zu weit: Der Sender reagierte sofort und nahm die 39-Jährige aus dem Camp.

Auch ihr Mitwirkendenvertrag wurde bereits gekündigt.

Rassismus-Skandal in der südafrikanischen Wildnis: Am vierten Tag im Dschungelcamp nahm RTL Kandidatin Janina Youssefian noch während der laufenden Produktion aus der Sendung. Im Rahmen eines Wortgefechts mit ihrer Mitstreiterin Lina Nobat (27) sagte die 39-Jährige: «Geh’ doch in Busch wieder zurück, wo du hingehörst» – worauf Nobat konterte: «Du befindest dich gerade auf meinem Territorium, im Busch. Beleidige mich, mach alles, was du willst. Aber lass‘ die Hautfarbe aus dem Spiel.»

Kurz darauf versuchte Janina die Situation zu retten und entschuldigte sich bei Linda. «Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint.» Doch die 27-Jährige nahm die Entschuldigung nicht an. Auch die Mitcamperinnen und Mitcamper zeigten sich von Janinas Aussage empört. So sagte etwa Jasmin Herren (43): «Das geht so nicht, so was bleibt heutzutage nicht mehr ohne Folgen.»

Der Sender zieht Konsequenzen

Diese Meinung teilt auch der deutsche Privatsender und stufte Janina als rassistische Äusserung ein, was der «Bild» zufolge gegen die Vertragsbestimmungen verstösst und zum Ausschluss aus der Sendung führt. Auf Nachfrage der deutschen Zeitung bestätigte eine Sender-Sprecherin den Rausschmiss: «Bei einem heftigen Streit hat Janina Youssefian Linda Nobat mit einer rassistischen Bemerkung beleidigt. RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina Youssefian nicht mehr an der laufenden Staffel von ‹Ich bin ein Star – Holt mich hier raus› teilnehmen darf.»

Janina entschuldigt sich auf Instagram

Youssefian wurde über die Entscheidung informiert und umgehend aus der Sendung genommen. «Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten», heisst es weiter.

Noch in der Nacht meldete sich das Model via Instagram und nahm selbst Stellung zu ihrem Rauswurf und ihrer Aussage: «Ich habe selbst einen Immigrationshintergrund und möchte noch mal ausdrücklich sagen, dass ich mich von Rassismus distanziere und diesen nicht toleriere. Ich habe selbst schon Rassismus erfahren müssen und weiss, wie schmerzlich es ist», schreibt sie in ihrem Post. Am Ende fügte sie an, dass auch sie von Lindas Worten getroffen war und sie sich herabgewürdigt fühlte: «Es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen.»