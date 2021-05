Homophober «Frauentausch» - RTL2 nimmt nach Skandalfolge alle Folgen von «Frauentausch» vom Netz

In der Folge «Frauentausch» vom Dienstag ging die junge Mutter Sevgi (rechts) auf die Lebenspartnerin der Tauschmutter Inga los und beleidigte diese übel.

Die am Dienstag ausgestrahlte Sendung der Serie «Frauentausch» löste einen Shitstorm aus.

Der Sender RTL2 geht momentan mit der Initiative «Hass hat Hausverbot» aktiv gegen Hasskommentare in den sozialen Medien vor. Umso schockierter dürften die Zuschauer am Dienstagabend durch die neuste Folge «Frauentausch» gewesen sein.

Die Reality-Serie ist seit Jahren dafür bekannt zu polarisieren, kratzt mit ihren Protagonisten seit Jahren an der Grenze zu Fremdscham und Diffamierung. Die Sendung amüsiert damit aber immer noch ein breites Publikum. Diesmal ging der Sender, gemäss zahlreicher Zuschauer, aber zu weit. Die Plätze tauschten in der gezeigten Folge die 35-jährige Mutter von zwei Kindern Inga und die 21-jährige Sevgi.

Beleidigend und beinahe handgreiflich

Die junge Tauschmutter hat beim Besuch in Ingas Zuhause wohl mit einem Ehemann gerechnet, dass sie da eine Frau erwartete, passte ihr gar nicht. Die 35-jährige Inga entdeckte nach ihrer Scheidung ihre Liebe zu Frauen und ist seit eineinhalb Jahren glücklich mit ihrer Freundin Tina zusammen.

Eine unmögliche Situation für die junge Tauschmutter Sevgi. Mit ihrer Meinung, was die Lebensform ihrer Tauschmutter angeht, hält sich die 21-Jährige nicht zurück. Es kommt zu homophoben Beleidigungen und sogar beinahe zu Handgreiflichkeiten.

Internationaler Tag gegen LGBTQ-Hass

Die Sendung wurde schon 2012 gedreht und wiederholt ausgestrahlt. Diesen Dienstag wurde die Folge am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie gezeigt. Das Netz ist empört und lässt seinem Unverständnis dem Sender gegenüber freien Lauf.

Für besonders grosse Aufmerksamkeit sorgten auch die Instagram-Stories der Berliner Rapperin Visa Vie (33), wie « Bild » berichtete. In diversen Posts macht die Musikerin ihrer Wut Luft und kritisiert scharf, dass der Tauschmutter Inga sogar das zu betreuende Kind, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, weggenommen wird, da man die kleine Tochter «nicht mit einer lesbischen Frau alleine in der Wohnung lassen wollte.»

«Beschissenes Timing»

Visa Vie schreibt in ihren Storys: «Gestern haben weltweit Menschen aus der LGBTQ-Community gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung gekämpft und bei uns läuft eine Sendung im Fernsehen, die all die abwertenden Stereotype kommentarlos reproduziert und damit Aversionen und Aggressionen gegenüber Homosexualität normalisiert und legitimiert, als hätten wir 1950.» Dem Sender unterstelle sie aber in keinster Weise eine böse Absicht, das Timing sei halt, abgesehen davon, dass es für eine solche Folge keinen guten Zeitpunkt geben kann, besonders beschissen gewesen.