Auch die Herstellung und Wartung der Flugzeuge vom Typ Dornier 228 geht laut einer Meldung von Ruag International vom Freitag an die neuen Besitzer. Die beiden Unternehmen haben gemäss der Mitteilung bereits am 30. September eine Vereinbarung zur Übernahme unterschrieben. Diese stehe zwar noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Behörden, mit dem Vollzug rechne Ruag aber noch in diesem Jahr, heisst es weiter. Über die finanziellen Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.