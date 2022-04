Mega-Deal – Ruag-Konzern schiesst mit Amazon-Chef Jeff Bezos Satelliten ins All

Die Firma von Ruag heisst Beyond Gravity. Sie soll für Amazon sogenannte Dispenser-Systeme liefern.

Neu ist auch ein Tochterunternehmen des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag in das Projekt involviert.

Amazon möchte ein Satelliten-Internet aus dem All anbieten und setzt dafür auch auf Atlas-V-Raketen.

Sie soll Transporter liefern, die Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn bringen.

Beyond Gravity, die Weltraumsparte von Ruag, spannt mit Amazon zusammen.

Amazon-Gründer Jeff Bezos möchte die Welt mit schnellem und günstigem Breitband-Internet versorgen. Daher plant der Milliardär, Tausende Satelliten ins All zu schiessen. Für das Projekt spannt Bezos nun mit dem Schweizer Rüstungskonzern Ruag zusammen.

Dessen Weltraum-Sparte Beyond Gravity soll für Amazon sogenannte Dispenser-Systeme liefern. Dabei handelt es sich um Transporter, die mit einer Trägerrakete verbunden sind und nach der kontrollierten Abkopplung die Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn bringen.

Grösste Auftrag der Firmengeschichte

Für die Ruag-Tocher ist es der grösste Auftrag in ihrer Firmengeschichte, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst. «Wir fühlen uns geehrt, Teil eines solchen weltweit einzigartigen Projekts zu sein», lässt sich André Wall, CEO von Ruag International, zitieren.