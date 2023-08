Ruag: Leopard-1-Panzer – Ermittlungen wegen Korruption bei

Der Vorwurf lautet, dass bei diesen Geschäften Bestechung im Spiel gewesen sein könnte. Dabei geht es um Unregelmässigkeiten in Zusammenhang mit dem Handel von Ersatzteilen für militärisches Gerät.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die zuständige Staatsanwaltschaft, insbesondere die Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung in Verden, hat die Recherchen von Radio SRF bestätigt und so formuliert: «Bei der Staatsanwaltschaft Verden wird gegen fünf deutsche Staatsangehörige ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr geführt. Dabei geht es um Unregelmässigkeiten in Zusammenhang mit dem Handel von Ersatzteilen für militärisches Gerät.»