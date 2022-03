Beretta übernimmt : Ruag verkauft seine Munitionsfabrik in Thun

Die Beretta Holding kauft die Munitionssparte von Ruag. Die italienische Firma hat sich verpflichtet, den Standort Thun für fünf Jahre weiterzubetreiben.

Ruag International hat eine Vereinbarung über den Verkauf des Geschäftsbereichs Ammotec an die Beretta Holding abgeschlossen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Beretta Holding übernimmt alle 2700 Mitarbeitenden an sämtlichen Produktions- und Vertriebsstandorten.