«Einer meiner engsten Freunde» – Ruben Vargas und Noah Okafor sind das neue Nati-Traumduo

1 / 5 So eng halten die beiden Kumpel Ruben Vargas und Noah Okafor zusammen. Andy Mueller/freshfocus Seit der U-21-Nati sind die beiden enge Freunde. Andy Mueller/freshfocus Gemeinsam verbrachten sie die Winterferien in Dubai. Instagram

Darum gehts Im Nati-Trainingslager sind Noah Okafor und Ruben Vargas praktisch nur zusammen anzutreffen.

Die beiden verbindet eine enge Freundschaft.

«Wir haben immer etwas zu lachen zusammen», sagt Vargas über seinen Kumpel Okafor.

48 Minuten lang rennt die Nati vergangenen November im entscheidenden WM-Quali-Spiel erfolglos gegen Bulgarien an. Dann erlöst uns Noah Okafor mit seinem Kopftreffer zum 1:0 und öffnet die Tür nach Katar einen ersten Spalt breit. Neun Minuten später erhöht Ruben Vargas mit einem satten Linksschuss die Führung. Dass die Italiener zeitgleich auswärts in Belfast nicht über eine Nullnummer gegen Nordirland hinauskommen, spielt am Schluss dank eines klaren 4:0-Sieges für die Schweiz nicht einmal mehr eine Rolle.

In einem knappen halben Jahr wollen unsere beiden Quali-Helden Okafor und Vargas auch beim Testspiel gegen England im ausverkauften Wembley wieder gross auftrumpfen. Aus dem Salzburg-Stürmer und dem Augsburg-Flügel ist längst ein unzertrennliches Duo geworden. «Ruben ist einer meiner engsten Freunde geworden», sagt der 21-jährige Okafor über den zwei Jahre älteren Vargas. Das Duo verbrachte gar im vergangenen Dezember gemeinsam die Ferien in Dubai.

Zwei Jahre ohne Nati-Einsatz

Zwar kreuzten sich die Wege der beiden in den Junioren-Meisterschaften immer mal wieder, so richtig Klick gemacht habe es aber dann in der U-21-Nati. «Seither haben wir eine sehr tiefe Freundschaft aufgebaut», erzählt Okafor. Seinen Kumpel beschreibt er als «sehr aufgestellt, aber auch diszipliniert». Vargas sei einer, der immer ein Lachen auf den Lippen hat. «Darum verstehen wir uns so gut», sagt der Stürmer. Praktisch genau gleich klingt es auf der anderen Seite. «Wir haben immer etwas zu lachen zusammen», sagt Vargas. «Ich hoffe, dass unsere Freundschaft noch lange hält.»