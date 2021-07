225 Zauberwürfel : «Rubik Dalai Lama» für 468’000 Euro versteigert

Den eigenen Rekordwert für ein Zauberwürfel-Kunstwerk hat der Künstler Invader mit seinem Abbild des geistlichen Oberhaupts der Tibeter knapp verfehlt.

Der französische Künstler Franck Slama alias Invader hat erneut mit einem Kunstwerk aus Zauberwürfeln einen hohen Erlös erzielen. Sein Werk «Rubik Dalai Lama» wurde am Montag in Paris für 468’000 Euro versteigert, wie das Auktionshaus Artcurial am Abend mitteilte. Es zeigt das geistliche Oberhaupt der Tibeter und besteht aus 225 Zauberwürfeln. Den eigenen Rekordwert für ein Zauberwürfel-Kunstwerk verfehlte Invader allerdings knapp.