Zwei Mal Bronze: Ruderer holen die ersten Schweizer Medaillen an den European Championships

Gleich zwei Medaillen gibt es am Sonntag zu bejubeln.

Am Sonntagmorgen bescherte Andri Struzina der Schweiz am vierten Tag die erste Medaille an den European Championships. Der 25-Jährige zeigte im Final des olympischen Leichtgewichts-Einer eine starke Leistung und wurde mit Bronze belohnt. Nach dem Rennen meinte er gegenüber dem SRF: «Ich denke, ich kann mega zufrieden sein mit diesem dritten Platz».