Ruder-WM: Schweizer holen Gold und Silber

Was für ein Ruder-Tag für die Schweiz. An der Weltmeisterschaft in Belgrad gab es am Samstag gleich zwei Medaillen zu bejubeln. Besonders der WM-Titel von Andrin Gulich und Roman Röösli ist historisch. Das Duo setzte sich im Zweier ohne Steuermann durch – noch nie zuvor gewann ein Schweizer Team diese Disziplin. Nach dem EM-Titel Ende Mai krönen Röösli und Gulich also ihre fabulöse Saison.