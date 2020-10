Diese Szene wird noch für viel Ärger sorgen: Darin zu sehen ist Rudy Giuliani, wie er in Begleitung einer sehr jungen Frau seine Hand in seine Hose steckt.

Der neue « Borat » -Film könnte für Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani ein böses Nachspiel haben: In einer der Szenen liegt der 76-Jährige auf einem Hotelbett neben einer sehr jungen Frau. Dabei ist zu sehen, wie Giuliani seine Hand in seine Hose steckt.

Vom Interview ins Hotel

Was Trumps Anwalt nicht weiss: Er wird gerade von mehreren versteckten Kameras gefilmt. In dem Augenblick stürmt Borat ins Zimmer und schreit: « Sie ist 15 Jahre alt ! Sie ist zu alt für dich !» Maria Bakalova ist laut dem Portal « IM DB» t atsächlich 24 Jahre alt.

Giuliani rief die Polizei

Laut «Huffington Post» wurde die Szene vergangenen Juli in New York gedreht. Der «New York Post» gegenüber verriet er später, dass er gedacht habe, das Interview mit der Frau sei echt gewesen. Nach dem Vorfall habe er die Polizei wegen des verdeckten Drehs gerufen, gab er an. Doch offenbar war ihm noch nicht klar geworden, dass er von Schauspieler Sacha Baron Cohen reingelegt worden war.