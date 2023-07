Wo war Rudy (25)? – Unbewusster Mann vor Kirche entdeckt

Passanten hatten den Mann bewusstlos und mit Schnittwunden und Prellungen am ganzen Körper sowie Blut in den Haaren entdeckt und die Polizei alarmiert.

Der 25-jährige Rudolph Farias - genannt Rudy - wurde am Samstag vor einer Kirche in Texas entdeckt. Passanten hatten den Mann bewusstlos und mit Schnittwunden und Prellungen am ganzen Körper sowie Blut in den Haaren entdeckt und die Polizei alarmiert. Wenig später stellten die Behörden fest, dass es sich bei dem Verletzten um den seit dem 6. März 2015 vermissten Farias handelt.