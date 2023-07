Rudy war die ganze Zeit bei der Mutter – «er musste den Daddy spielen» 

Passanten hatten den Mann bewusstlos und mit Schnittwunden und Prellungen am ganzen Körper sowie Blut in den Haaren entdeckt und die Polizei alarmiert.

Am 1. Juli 2023 tauchte Rudy Farias vor einer Kirche in Texas auf.

Ein Foto aus dem Jahr 2015: Der damals 17 Jahre alte Rudy Farias verschwand am 6. März, als er mit seinen Hunden spazieren ging. So lautete die offizielle Version.

Der Fall Rudy Farias nahm am Donnerstag eine dramatische Wende.

Der Fall des vor wenigen Tagen aufgetauchten Rudolph Farias – genannt Rudy – aus Houston hat in den letzten Stunden eine dramatische Wende genommen: Ermittler und Ermittlerinnen bestätigten auf einer Pressekonferenz, dass der 25-Jährige eigentlich nicht verschwunden war, wie ursprünglich angenommen, sondern die vergangenen acht Jahre bei seiner Mutter gelebt hatte. Janie Santana hatte in den Medien stets angegeben, dass ihr Sohn als vermisst gelte, und immer wieder die Öffentlichkeit gebeten, ihr bei der Suche nach Rudy zu helfen.

Rudy Farias wurde letzten Samstag vor einer Kirche in Texas entdeckt. Passanten hatten den Mann bewusstlos und mit Schnittwunden und Prellungen am ganzen Körper sowie Blut in den Haaren entdeckt und die Polizei alarmiert.