Corona, Titel und Tränen

Rückblick auf denkwürdig-merkwürdige Meisterschaft

Nach 382 Tagen endete die längste Meisterschaft mit YB als Geister-Meister. Was bleibt sonst noch von einer denkwürdig-merkwürdigen Saison?

von Eva Tedesco

YB ist der erste Schweizer Geister-Meister und zeigt das auf den Meister-Shirts auch: Auf das Titel-Logo 2020 kam auch ein herziges Gespenst mit drauf. KEYSTONE

Darum gehts Eine aussergewöhnliche Super-League-Meisterschaft ist vorbei.

Sie dauerte lange 382 Tage und war geprägt von Corona und englischen Wochen nach dem Re-Start.

Aber die Saison schrieb auch andere Geschichten. Ein Rückblick.

Vor über einem Jahr starteten die zehn Clubs am 19. Juli 2019 in die Saison. 12 Monate und 16 Tage später endete sie mit einer Geister-Meister-Feier – zum dritten Mal in Folge in Bern. Die Party fiel in ungewöhnlich kleinem Rahmen aus, und auch die Medaillen mussten sich die gelb-schwarzen Helden coronabedingt selber umhängen. Alles war irgendwie denkwürdig-merkwürdig – wie die gesamte Saison 2019/20.

Der Grund: ein Virus. Wegen der Corona-Pandemie ruhte zwischen dem 23. Februar und dem 19. Juni der Ball. 118 Tage lang. Als es am 19. Juni weiterging, war alles anders. Innert 6 Wochen peitschte die Liga 13 Runden durch. Das Programm war intensiv wie noch nie. Und trotz Geisterspielen oder vor Mini-Kulisse von maximal 1000 Zuschauern – der Schlussspurt war so spannend wie schon lange nicht mehr.

YB und begeisternde St. Galler

Acht Jahre lang dominierte der FC Basel die Liga. Seit 2018 heisst der Meister immer YB. Für den letzten Titel mussten die Berner diesmal länger leiden als im Vorjahr, wo man mit 20 Punkten Vorsprung auf Rotblau den «Chübu» stemmen konnte. Denn St. Gallen machte mächtig Druck und liess entgegen allen Prognosen nicht locker. Das schmale Kader kostete aber das Überraschungsteam in vielen englischen Wochen viel Energie. Zu viel für ein Happy End. Ein 0:5 gegen den FCB und eine 0:1-Niederlage in Thun wogen zu schwer. Der Geister-Meister heisst YB. Spass gemacht hat es dennoch mit der sympathischen Spektakeltruppe. Überrascht hat auch Präsident Matthias Hüppi, der seinen Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler mit einem neuen Fünfjahresvertrag ausstattete – einmalig im Schweizer Fussball.

Das Traum-Angriffsduo aus der Ostschweiz: Cedric Itten und Ermedin Demirovic erzielten 33 der 79 St. Galler Ligatore und begeisterten wie die gesamte Mannschaft mit Spassfussball. Foto: Andy Mueller/freshfocus

Ein Berner Superknipser

«EiNsame Spitze» titelte die «Berner Zeitung» über Jean-Pierre Nsame, dem Überflieger der Saison. Wie passend: Denn der 27-jährige YB-Stürmer war einsame Spitze, erzielte sagenhafte 32 Tore in 32 Spielen und löste Rekordhalter Seydou Doumbia (bei YB, 30 Tore) aus der Saison 2009/10 mit einer neuen Bestmarke ab. Sogar der «All-Time Record» von John Eriksen (†2002) aus der Saison 1987/88 war nicht mehr weit: Der dänische Stürmer in Diensten von Servette erzielte in 34 Spielen 36 Tore.

Insgesamt fielen in der abgelaufenen Saison 541 Tore (299 Heimtore, 242 Auswärtstreffer). Nach dem Re-Start landeten total 205 Tore im Netz.

Was für ein Typ! Jean-Pierre Nsame erzielte in 32 Spielen 32 Tore. Das ist eine neue Bestmarke seit der Einführung der Super League 2003/04. Urs Lindt/freshfocus

Am seidenen Faden

Zehn positive Corona-Tests beim FCZ machten die Anstrengungen der Liga, die Meisterschaft zu beenden, fast zunichte. Nachdem 17 FCZ-Spieler in Quarantäne mussten, hing die Fortsetzung an einem seidenen Faden. Direkt einen Tag nach Ende der Isolation musste der FCZ in Basel antreten. Die Zürcher taten dies mit einer von drei Profis verstärkten U-21 – und verloren prompt 0:4, verhinderten aber den Abbruch und verdienten sich damit den Respekt der ganzen Liga. Er würde wieder so entscheiden, sagte Präsident Ancillo Canepa später, auch wenn er froh sei, die Meisterschaft nicht verfälscht zu haben, da sein FCZ gegen alle Top-3-Teams verloren habe. Corona-Einzelfälle vermeldeten dann auch Xamax und Basel.

Wegen zehn Corona-Fällen beim FC Zürich musste am 31. Spieltag in Basel eine verstärkte U-21-Mannschaft antreten. Zwar gingen die jungen Zürcher mit 0:4 unter, aber der eine oder andere nützte die Chance, sich für eine Zukunft in der 1. Mannschaft zu empfehlen. Foto: KEYSTONE

Die Nummer 99 in der 99. Minute

Unvergesslich bleibt aber ein Remis. Das 3:3 im Spitzenspiel zwischen St. Gallen und YB war an Dramatik nicht zu überbieten. In der 91. Minute traf Lukas Görtler zum 3:2-Sieg für die Espen – meinte man. Doch dann bekam YB noch einen Penalty zugesprochen. Zigi hielt gegen Guillaume Hoarau. Doch Schiedsrichter Bieri liess den Elfmeter nach der VAR-Überprüfung wiederholen, weil sich der FCSG-Goalie zu früh von der Linie bewegte – ein umstrittener Entscheid. Der YB-Stürmer mit der Nummer 99 behielt die Nerven, erzielte in der 99. Minute das 3:3. Es blieb bei der Punktteilung, und das Titelrennen blieb noch lange offen.

Guillaume Hoarau, der YB-Stürmer mit der Nummer 99, behielt die Nerven, erzielte in der 99. Minute das 3:3 im Spitzenkampf in St. Gallen. Nach dieser 23. Runde wurde die Meisterschaft wegen der Pandemie unterbrochen. KEYSTONE

Bittere Tränen

Es waren Bilder, die berührten. Guillaume Hoarau verletzte sich am 8. Juli gegen Thun (4:0) und vergoss auf dem Weg in die Kabine bittere Tränen. Marco Streller, der als Experte bei Teleclub den traurigen Abgang des letztjährigen Torschützenkönigs kommentierte, sagte: «Diese Tränen tun jedem Fussballfan weh.» Bleibt die Frage: War das der letzte Auftritt des Publikumslieblings? Denn sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Im Interview mit der «Berner Zeitung» sagte Sportchef Christoph Spycher: «Wir dürfen nicht nur auf unser Herz hören, müssen auch mit dem Kopf entscheiden.» Wer gewinnt: Herz oder Kopf? Die Antwort steht noch aus.

Ein Bild, das berührte: Publikumsliebling Guillaume Hoarau zog sich am 8. Juli gegen Thun eine Muskelverletzung zu und konnte die Tränen nicht zurückhalten. KEYSTONE

Dauer-Unruhe und trauriges Novum in Basel

Am Rheinknie verlief die Saison unruhig. Der FCB sorgte für viele negative Schlagzeilen. Sie reichten von der Sommerposse mit der Entlassung von Marcel Koller inklusive Kehrtwende, dem Rücktritt von Sportchef und Aushängeschild Marco Streller, rund 20 Millionen Franken Verlust im Geschäftsjahr 2019, drohenden Liquiditätsengpässen wegen Corona, der umstrittenen Übernahme durch britische Investoren, Unstimmigkeiten zwischen der Mannschaft und der Führung und Gräben zwischen Fans und der Clubführung bis zu Uneinigkeit unter den Verantwortlichen selbst. Für viel Wirbel sorgte auch eine Aktion der «Muttenzerkurve», die in einem Schreiben den Rücktritt der Führung unter Präsident Bernhard Burgener forderte. Begründet hat diese die Fangemeinschaft mit einer «desaströsen Kommunikation» und einem «mangelnden Gefühl für Situationen». Auch sportlich hat sich Rotblau nicht mit Ruhm bekleckert: Rang 3 bedeutet die schlechteste Platzierung seit 11 Jahren.

Die VAR-Erfolgsstory

Was gab es vor der Saison Diskussionen zum Video-Beweis. Die Lager waren geteilt, als die SFL wie Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Portugal den VAR (Video Assistant Referee) einführte. Nach 12 Monaten kann man durchwegs von einer Erfolgsstory sprechen. Anders als zum Beispiel in der Bundesliga, wo der Video-Beweis oft in der Kritik stand, griff Volketswil ausschliesslich bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheiden des Unparteiischen auf dem Rasen ein.

Aber auch die Unparteiischen litten unter dem hohen Rhythmus der vielen englischen Wochen, und vermehrt war zu vernehmen, dass mehr Intervention aus Volketswil wünschenswert gewesen wäre. Eine letzte Analyse und das Fazit der Liga sollen erst nach der Barrage folgen.

Trotz vieler Diskussionen vor der Einführung des Video Assistant Referee (VAR) kann die Liga auf eine durchaus positive Saison zurückblicken. Foto: KEYSTONE

Walliser Abrechnung

Mit dem Duo Stéphane Henchoz und Valon Behrami wollte Christian Constantin den grossen Coup landen und mindestens in die Europa League kommen. Doch der Traum platzte bald: Am 3. Oktober hatte der schillernde Natispieler die Nase voll von der beschaulichen Bergwelt im Wallis und löste den Vertrag auf. Einen Monat später gab Trainer Henchoz desillusioniert seinen Rücktritt und sparte nicht mit harten Worten. Der ehemalige Liverpool-Star sagte in einer Abrechnung in Tamedia-Titeln, dass es den Sittener Profis an «Charakter» und «Persönlichkeit» fehle. Einige Spieler seien vielleicht zu gut bezahlt. Die Retourkutsche kam von Goalie Kevin Fickentscher postwendend: «Ich habe begriffen, dass Henchoz ein Heuchler ist. Wenn wir gewonnen haben, hat er uns auf die Schultern geklopft. Wenn wir verloren haben, haben wir ihn nicht mehr so oft gesehen.»

Zu reden gab «CC» zudem mit der vorübergehenden Entlassung von neun Profis, um in der Corona-Krise Gehälter zu sparen. Viel Staub wirbelte er auch mit seinem Nein bei der Abstimmung zur Fortsetzung der Meisterschaft und der Androhung, gegen den Beschluss juristisch vorgehen zu wollen, auf. Dazu kam es nicht. Aber auch mit der Europa League wurde es nichts. Die Mannschaft schrammte nur knapp an der Barrage vorbei.

Sion-Boss Christian Constantin holte mit Trainer Stéphane Henchoz und dem ehemaligen Schweizer Internationalen Valon Behrami zwei schillernde Figuren ins Wallis. Das Ende der Episode kam schnell und war wenig berauschend. freshfocus

Fokus schon auf der nächsten Saison

Die Saison ist zwar noch nicht zu Ende, noch fehlt die Barrage, die Entscheidungen im Schweizer Cup stehen auch noch aus, und der FC Basel kämpft am Donnerstag noch im Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Frankfurt (Hinspiel 3:0) um den Einzug in die nächste Runde. Aber fest steht, dass die Liga am 11. September mit der neuen Meisterschaft loslegen will. Und geht es nach dem CEO der SFL, soll die neue Saison «in volleren Stadien» stattfinden, wie er im SRF-Interview sagte. Die Liga arbeite mit Hochdruck an einem Konzept, das trotz aller Corona-Bestimmungen und Vorgaben des BAG mehr Zuschauer in den Stadien zulässt. Wenn die Einnahmen weiter ausbleiben, wird es aus finanzieller Sicht für viele Clubs ungemütlich.