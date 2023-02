Bundesliga: Rücken-Tor sorgt für Tabellenführung Dortmunds

1 / 6 Julian Brandt sorgte beim BVB-Sieg bei Hoffenheim für das Siegtor. IMAGO/RHR-Foto Gregor Kobel überzeugte einmal mehr und blieb ohne Gegentreffer. IMAGO/foto2press Djibril Sow schoss ein sehenswertes Tor gegen Leipzig, verlor die Partie gegen RB aber trotzdem. IMAGO/Jan Huebner

Darum gehts Am Samstagnachmittag fanden in der Bundesliga fünf Partien statt.

Der BVB übernimmt dabei dank einem Sieg bei Hoffenheim die Tabellenführung.

Trotz Djbril Sows Tor verliert Frankfurt gegen Leipzig.

Brandt-Rücken sorgt für BVB-Tabellenführung

«Deutscher Meister wird nur der BVB», schallte es am Samstagnachmittag durchs Sinsheimer Stadion. In der Tat dürfen die Dortmunder Fans weiter vom ersten Meistertitel seit 2012 träumen. Für das entscheidende Tor gegen Hoffenheim war der formstarke Julian Brandt (43.) besorgt, der den Ball kurios mit dem Rücken ins Gehäuse bugsierte. Einmal mehr eine Bank bei der Borussia war gegen die TSG Nati-Keeper Gregor Kobel. Der Schweizer hatte in einem Interview bei Sky vor dem Spiel Meisteransprüche geäussert und untermauerte diese mit mehreren starken Paraden. Kurioser Nebenschauplatz: Kurz nach Anpfiff griff ein Balljunge plötzlich ins Spiel ein und schoss einen Ball zurück in Richtung Strafraum, noch bevor jener die Aussenlinie überquert hatte. Der Unparteiische setzte die Partie mit Schiri-Ball

Sow-Knaller reicht Frankfurt nicht

Djibril Sow ist nicht als Goalgetter bekannt, doch beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig demonstrierte der Nati-Star (61.) mit einem wuchtigen Knaller ins linke obere Toreck seine formidable Schusstechnik. Der Treffer reichte Sows Frankfurter aber zu keinem Punkt. Wenige Tage nach der 0:2-Pleite in der Champions League gegen Napoli verliert die Eintracht das Duell mit den Leipziger, bei denen Manager Max Eberl vor der Partie Gerüchte um einen Sommer-Transfer des Schweizer Salzburg-Goalies Philipp Köhn im Sky-Interview dementierte. «Das können wir ausschliessen», so Eberl.

Ronaldinho-Gedächtnistor sichert Bremens Sieg

Die Bremer Champions-League-Zeiten sind längst vorbei, doch am Samstag dürften einige Werder-Fans dank einem Tor von Marvin Ducksch an ein legendäres Königsklassen-Duell mit dem FC Barcelona erinnert worden sein. Der Stürmer schob nämlich einen Freistoss stinkfrech unter der Mauer durch zum 3:0 gegen den VfL Bochum. Genau wie Brasilien-Legende Ronaldinho 2006 im Barça-Trikot gegen die Werderaner. Bei den Katalanen ist mittlerweile Robert Lewandowski für die Tore besorgt, der vor seinem Wechsel fünf Mal in Serie Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Nun könnte ihn ein Bremer ablösen. Dukschs Sturmpartner Niclas Füllkrug ist mit 14 Toren aktuell treffsicherster Angreifer der Liga und war beim 3:0-Sieg gegen Bochum für den Dosenöffner zum 1:0 besorgt.

300’000-Franken-Strafe lohnt sich für die Hertha



Im Abstiegskampf geht es in der Bundesliga zurzeit heiss und her, doch bei der Partie Hertha gegen Augsburg stellten kalte und winterliche Temperaturen die Spieler vor eine zusätzliche Herausforderung. Besser klar kam mit dem Berliner Schneegestöber schliesslich der Hertha, der dank Toren von Ex-Augsburger Marco Richter (61.) und Dodi Lukebakio (70.) 2:0 gewann. Beim Tor von Lukebakio assistierte Florian Niederlechner, der erst im Winter von Augsburg in die deutsche Hauptstadt gewechselt hatte. Wegen einer Klausel im Vertrag musste Hertha für Niederlechners Einsatz gegen den Club von Nati-Star Ruben Vargas (nach der Pause eingewechselt) rund 300’000 Franken Strafe bezahlen.

Köln im Karnevals-Kater

Am 22. Februar ging der Kölner Karneval offiziell zu Ende, doch der Karnevals-Kater schien bei den Domstädter Fussballern auch drei Tage danach noch nicht verschwunden zu sein. Zumindest verliert der «FC» das Heimspiel gegen die zuletzt kriselnden Wolfsburg 0:2. Für ein Highlight sorgten die Kölner Fans, die vor dem Anpfiff zu Ehren des 75-Jahre-Club-Jubiläums mit einer fantastischen Choreo begeisterten.