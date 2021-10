Lockerungen gefordert : Rückhalt für Covid-Zertifikat schwindet im Parlament

Nach der SVP finden auch immer mehr Mitte-Politiker, dass die Corona-Massnahmen übertrieben sind.

Mitte-Ständerat Peter Hegglin gibt zu bedenken, dass durch die Massnahmen Leute ausgegrenzt würden und das schädlich sei. Er fordert den Ausstieg auch aus finanzpolitischen Überlegungen. «Wir können nicht einfach alles Geld, das wir in den letzten Jahren gespart haben, für die Corona-Pandemie ausgeben. Wir brauchen auch ein Polster für künftige Krisen», sagt er. Bisher galt die Mitte als die Partei, welche die Corona-Politik des Bundesrats am stärksten gestützt hat.

In der FDP liebäugelt gar die Parteispitze mit Lockerungen: Er erwarte vom Bundesrat jetzt eine konkrete Ausstiegsperspektive, sagt Präsident Thierry Burkart. Selbst in der SP wird die Forderung nach Lockerungen laut: Für die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth rechtfertigt sich ein so schwerer Eingriff in die Grundrechte angesichts der aktuellen Hospitalisationszahlen nicht mehr, wie sie gegenüber den AZ-Medien am Samstag sagte.