Rückkehr aus dem Lockdown

«Wir bieten keine Zungenpiercings an»

Beim Tätowieren und Piercen läuft nichts mehr ohne Schutzmasken. Wer nun ein Tattoo oder Piercing im Gesicht möchte, muss sich also noch etwas gedulden.

Bei Leo Ritzmann (30) , de m Shopmanager des Tattoostudios Skinwork Tattoo & Piercing in Zürich , kann man sich am Montag wieder stechen oder piercen lassen. Gemäss den Verordnungen des Bundesrates dürfen Tätowierer ab dann wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Natürlich gelten auch hier s trenge Schutzmassnahmen . Gearbeitet wird auch i n Ritzmanns Studio n ur noch mit Mundschutz und zusätzlicher Schutzbrille.

Ein langersehntes Wiedersehen

Viel Zeit um auf der faulen Haut zu liegen, hatte der 30-Jährige trotz des geschlossenen Geschäfts in den letzten Wochen übrigens nicht. Es galt, das Business trotz des Lockdowns irgendwie am Laufen zu halten: « Wir waren v i a Social Media i mmer in Kontakt mit unseren Kunden. Wir haben Anfragen beantwortet und Hinweise gegeben , wie etwa neue Tattoos und Piercings gepflegt werden müssen .» A uch hab e e r endlich Zeit gefunden, um Versäumtes im Beruf wie auch im Privatleben nachzuholen. So habe er oft gekocht, gelesen und zu Hause Sport getrieben. Aus seiner Sicht habe er die ganze Ausnahmesituation also ei g entlich ganz g ut gemeistert.