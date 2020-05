Aktualisiert 26.04.2020 12:04

Rückkehr aus dem Lockdown

«Klimaanlagen haben wir aus den Räumen verbannt»

Auch das unliebsame Bohren und Ziehen geht am Montag wieder los: Die Schweizer Zahnärzte haben für die Wiedereröffnung ihrer Praxen grünes Licht bekommen. Was hat sich in ihrem Arbeitsalltag geändert?

von Daniela Gigor

Während des bisherigen Lockdowns waren auch die Schweizer Zahnarztpraxen geschlossen. Behandelt wurde ausschliesslich in Notfälle n . Für die Wiedereröffnung am Montag stand für die Zahnärzte in den letzten Tagen jetzt auch eine aufwändige Vorbereitung auf dem Arbeitsplan . Dam i t die Massenmassnahmen in den Praxen so gut wie möglich eingehalten werden können, hat di e Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO gemeinsam mit der Vereinigung der Kantonszahnärzte ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet .

Zahna r zt Bruno Arnold aus dem luzernischen Willisau hat auf dieser Grundlage n un ein Hygiene-K onzept für seine Praxis kreiert. «Zu den bisherigen Hygiene m assnahmen kommen jetzt noch die Pandemie v orgaben des Bundes hinzu. Das heisst im Klartext, dass die nötige Distanz bereits im Wartezimmer beginnt» , sagt Arnold. «Pro Tag werde n auch weniger Patienten behandelt als ü blich. Z wischen jedem Patienten wird das Behandlungszimmer zudem konsequent während 15 Minuten gelüftet. Ausserdem werden wi r – wie bereits vor der Corona-Pandemie – sämtliche Arbeits i nstrumente laufend sterilisier en », sagt Arnold. Auch sind keine Begleitpersonen im Behandlungszimmer m ehr erlaubt.

Zeitschriften sind aus dem Wartezimmer verbannt

Im Wartezimmer sind die Plätze zudem auf weniger als die Hälfte reduziert worden . Weiter liegen im Raum auch keine Zeitungen und Illustrierten mehr auf. Durch das Umblättern der Seiten – vielleicht gar mit dem mit Spucke befeuchteten Finger – könnten nämlich sogenannte Schmierinfektionen einfach übertragen werden.

«Klima anlagen haben wir aus den Räumen verbannt, weil sie Keimschleudern sind», s o Arnold weiter. Ganz wichtig sei auch, dass die Zahnärzte jeweils vor der Behandlung eine sogenannte Covid19-Anamnese machen . Der Zahnarzt stellt den Patienten dabei Fragen, um di e Wahrscheinlichkeit einer möglichen Infizierung beurteilen zu können. Zudem wird sowohl beim Patienten wie auch beim gesamten Team stets die Temperatur gemessen.

«Die erste Zeit war ich in einer Schockstarre»

Zahnarzt Arnold will eine erneute Schliessung der Praxis will nicht riskieren: «Als der Bundesrat am 16. März den Lockdown ausrief , war ich wie erschlagen. Erst war ich in einer Schockstarre, gelähmt und energielos», sagt der 59-Jährige. Er habe sich Sorgen um seine 16 Mitarbeiter n gemacht . W as passier t , wenn der Lockdown mehrere Monate dauer t, fragte er sich da . «Als der Bundesrat jedoch sagte, ‹wir schauen zu Euch›, kam die grosse Erleichterung – diese Worte gaben mir Hoffnung», erzählt Arnold weiter. In seinen Augen hat der Bundesrat in dieser Situation richtig reagiert . E r würde sich jetzt nie anmassen, die Regierung f ür ihre Unternehmungen zu kritisieren. Und vor allem ist er jetzt froh, dass aus den befürchteten Monaten des Lockdowns «nur» Wochen geworden sind.