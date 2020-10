Coronavirus : Rückläufige Neuinfektionen in Brasilien

Aufatmen in Brasilien: Am Montag wurden innert 24 Stunden 8429 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Tag davor waren es noch rund 4000 mehr.

Brasilien kann nach der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in den letzten Monaten etwas aufatmen. Die Zahl der Neuinfektionen ist rückläufig. (Archivbild) Keystone/Andre Penner

Brasilien verzeichnet binnen Tagesfrist einen Rückgang der Neuinfektionen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in den vergangenen 24 Stunden 8429 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Am Sonntag waren es mit 12'342 Fällen noch deutlich mehr.

Laut den Angaben erhöht sich die Zahl der Infizierten auf insgesamt gut 5,1 Millionen Personen. Weitere 201 Menschen seien gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, teilt das Ministerium mit. Damit sind in dem lateinamerikanischen Land 150'689 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.