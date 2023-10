Brita Wassersprudler wird zurückgerufen

Recall Swiss ruft in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU Britaprodukte zurück. In einer Mitteilung heisst es: «In Zusammenarbeit mit der BFU rät Brita Schweiz dringend davon ab, die Wassersprudler ‹Brita SodaTrio› und ‹Brita Soda Trio Pro› zusammen mit der dazugehörenden Glasflasche weiter zu verwenden. Es besteht ein Verletzungsrisiko. Betroffene Kunden sollen sich mit Brita Schweiz in Verbindung setzen.»