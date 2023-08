Rückruf: Vorsicht – dieser Kochlöffel kann deine Gesundheit gefährden

Die Löffel können in Mömax-Filialen retourniert werden. Der Kaufpreis werde zurückerstattet, schreibt das Einrichtungshaus.

Kaufpreis wird zurückerstattet

Die ca. 33 Zentimeter langen Löffel (aus Edelstahl/Kunststoff, in Silberfarben/Schwarz) mit der Produktnummer 49010162/03 sollen deshalb nicht weiter verwendet werden. In Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde ruft Mömax Schweiz das Produkt zurück. Die Löffel können in Mömax-Filialen retourniert werden. Der Kaufpreis werde zurückerstattet, schreibt das Einrichtungshaus.