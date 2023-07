Wetter Schweiz: Nationalfeiertag mit Regen, Wind und Kälte

1 / 4 So schön wie im vergangenen Jahr wird das Wetter an diesem 1. August leider nicht. Das Foto wurde auf dem Pilatus aufgenommen. 20min/Community Auch in Solothurn war das Wetter am 1. August 2022 recht sonnig. 20min/News-Scout Es hilft nichts – da hilft nur Zähne zusammenbeissen und trotzdem feiern! 20min/Community

Darum gehts Der Nationalfeiertag scheint dieses Jahr vielerorts ins Wasser zu fallen.

Es wird kühl, nass und windig.

In der ganzen ersten Augustwoche ist keine Besserung in Sicht.

«Es sieht nicht sehr gut aus», heisst es kurz und knapp von MeteoNews auf die Frage, wie das Wetter zum 1. August wird. Denn aus Feiertagen macht sich das Wetter bekanntlich nicht viel, dementsprechend wird es laut MeteoNews am kommenden Dienstag sehr durchwachsen: «Am Vormittag erwartet uns bereits die erste Störung, immer wieder regnet es, teils auch kräftig».

Nachmittags lockert es zwar zwischenzeitlich auf und ab und an zeigt sich die Sonne, allerdings nur, um dann wieder vom nächsten Regenschauer abgelöst zu werden. Auch Gewitter kommen in einer Linie von Norden bis zum Osten noch hinzu. Richtig ungemütlich wird es dann aber vor allem durch den stürmischen Südwestwind, der in den Bergen besonders kräftig ausfällt, im Flachland noch mässig. Bei Temperaturen zwischen 20 und 21 Grad im Norden kommt dann eher mässige Feierstimmung auf.

Im Wallis und im Bündnerland noch am besten

Manchmal möchte man gern nach einem Sündenbock suchen – im Fall vom Wetter ist das momentan ein Tief aus der Nordsee, in dessen Einflussbereich sich auch die Schweiz befindet. Das sorgt dann am Vormittag für einen Kaltfront-Schub, am Nachmittag haben wir dann laut MeteoNews Rückseitenwetter, was die Bezeichnung für wechselhaftes Wetter nach einer Kaltfront ist. «Am 1. August erinnert das Wetter eher an April».

Kann man diesem Aprilwetter irgendwie entkommen? Nicht wirklich, denn richtig toll wird es in der Schweiz am Nationalfeiertag nirgends, am besten allerdings noch im Wallis und im Bündnerland, wo die Sonne es zwischen ein paar Auflockerungen immer wieder schafft, ein paar Strahlen bei uns ankommen zu lassen. Im Süden können die Temperaturen dann auch bis auf sommerliche 27 Grad ansteigen.

Die Woche bleibt wechselhaft

In der ersten Augustwoche bleibt es durchwachsen, immer wieder sorgen Störungen für «unsommerliches» Wetter. Auch wenn die Temperaturen teils wieder auf 30 Grad klettern, so ist das nie von Dauer. Bereits in der Nacht auf Donnerstag steht schon die nächste Störung auf der Matte, dann wird das Wetter noch wechselhafter. «Am Freitag und Samstag hat es kaum noch 20 Grad», sagt MeteoNews.

Kleiner Trost: Dieser Sommer war im Durchschnitt schon jetzt deutlich zu heiss – auch ein sehr unbeständiger August könnte diesen Schnitt nicht deutlich drücken.

