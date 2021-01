«Ich war geschockt, als ich davon erfuhr», berichtet Noemi Twerenbold vom Unfall ihres Hundes Anjo am ersten Januar. Die Luzernerin besitzt den portugiesischen Wasserhund mit ihrer Mutter. Da die Familie über ein Ferienhaus auf der Melchsee-Frutt verfügt, ist sie dort regelmässig auch mit dem Hund unterwegs. So auch am ersten Januar um die Mittagszeit. Die Mutter sei mit dem gemeinsamen Hund auf einem Fussgängerweg unterwegs gewesen, der in diesem Abschnitt gleichzeitig als Ski- und als Schlittelpiste diene, so Twerenbold. «Wie meine Mutter erzählte, ist plötzlich ein Skifahrer um die Kurve gekommen, der offensichtlich keine Kontrolle mehr über seine Skier hatte», schildert Twerenbold die Geschehnisse weiter.