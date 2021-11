Blindenstock 2.0. der ETH : Rücksichtslos abgestellte Velos – High-Tech-Blindenstock soll helfen

An der ETH haben zwei junge Tüftler den Blindenstock 2.0. erfunden. Ausgerüstet mit einer Kamera und einer intelligenten Software ist er ein Hoffnungsschimmer in einer Welt, in der Blinden immer mehr Hindernisse in den Weg gestellt werden.

Vor einigen Wochen berichteten wir über Janka Reimmann und ihre Probleme am Hauptbahnhof Zürich. Dort blockieren Velos, E-Trottis und andere Gegenstände die Wege, die eigentlich extra für sehbeeinträchtigte Menschen da sind.

Er sieht aus wie ein Metallsuchgerät für verborgene Schätze im Boden, doch er ist eine grosse Hoffnung für Sehbeeinträchtigte wie Janka Reimmann. Der «Blindbot», wie sie ihn nennen, hat eine Kamera eingebaut. Eine Software analysiert das Bild auf Hindernisse. Ein mechanischer Zeiger zeigt dann an, ob man besser links oder rechts daran vorbeikommt. Der Clou: Die Kamera erkennt Hindernisse schon, bevor man in sie hineinläuft. Janka Reimmann durfte den «Blindbot» ausprobieren und hat sich sehr über die Funktionalität des Stocks gefreut.

Den Blindenstock gibt es seit 1931, also seit 90 Jahren. Verändert hat er sich in der ganzen Zeit nicht – bis jetzt. Seit dem aufkommen von Computern und kleineren Sensoren ist immer wieder versucht worden, einen besseren Blindenstock zu erfinden. Doch die meisten Projekte sind gescheitert. Die Technik war zu komplex, zu gross, zu unhandlich gewesen. Der Stock der ETH-Studenten Alexander Bayer und Arvid Gollwitzer ist schon recht weit in der Entwicklung. Sie hoffen, ihn in ein bis zwei Jahren auf den Markt zu bringen.

