Nach WM-Aus gegen Nordmazedonien – «Rückständig» und «sportliche Apokalypse» – Ex-Coach und Callà rechnen ab

So feierten die nordmazedonischen Fans ihre Nationalmannschaft. Twitter/20 Minuten

Darum gehts Davide Callà ist nach dem WM-Aus Italiens fassungslos.

Er findet, dass die Italiener selbst schuld sind.

Der frühere Italien-Trainer Arrigo Sacchi fordert ein generelles Umdenken im italienischen Fussball.

Nach dem blamablen Aus Italiens in der WM-Qualifikation ist die Kritik riesig. Auch Davide Callà, der nach seinem Karrierenende als Co-Trainer von Winterthur arbeitet, ist fassungslos. Gegenüber 20 Minuten meint der ehemalige Basel-Star: «Nach dem Aus war ich geschockt. Wenn man in der Nachspielzeit ein Tor kassiert, hat man keine Zeit mehr zu reagieren.» Er stellt aber auch klar, dass sich die Italiener das Aus selbst eingebrockt haben. «Sie müssen sich an der eigenen Nase nehmen», so Callà.

Damit ist der 37-Jährige der gleichen Meinung wie Italiens Routinier Giorgio Chiellini. Der meinte nach dem Peinlich-Aus: «Wir haben seit September Fehler gemacht und nun dafür bezahlt.» Was er damit meinte? Etwa die verschossenen Elfmeter von Jorginho gegen die Schweizer Nati. Doch Callà sieht darin ein Problem. «Es ist falsch, alles auf diese verschossenen Penaltys zu reduzieren.» Viele würden vergessen, dass die Italiener im ersten Spiel nach dem EM-Titel daheim gegen Bulgarien nur 1:1 gespielt hätten. «Sorry, Jungs! Wenn man so Punkte liegen lässt, dürft ihr euch nicht fragen, wieso ihr nicht an der WM dabei seid.» Er ergänzt: «Für mich ist Italiens Scheitern nicht nur Pech, es ist Unvermögen.»

Die italienischen Spieler waren nach der Pleite gegen Nordmazedonien fassungslos. IMAGO/ZUMA Wire

Callà hofft, dass Trainer Mancini bleibt

Es ist das erste Mal überhaupt, dass Italien an zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften nicht teilnimmt. Die letzte Weltmeisterschaft verpasste Italien in der WM-Quali gegen Schweden. Damals, im Jahr 2017, war klar: Erstmals seit 60 Jahren findet eine WM ohne Italien statt. Nun findet noch eine ohne das Land statt. Callà meint: «Im Vergleich zum Aus jetzt war jenes gegen Schweden ein Kindergeburtstag.» Gegen Nordmazedonien dürfe man daheim nicht scheitern. «Das geht nicht, das darf man nicht. Es ist tragisch, es ist eine sportliche Apokalypse.»

Die grosse Frage nach Italiens WM-Aus ist derweil: Bleibt Trainer Roberto Mancini? Nach der Pleite wollte er nicht über seine Zukunft sprechen. Callà hofft, dass er bleibt. «Er muss!», so der Winti-Co-Trainer. Natürlich habe auch er Fehler gemacht, doch man dürfe jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Der 37-Jährige nimmt vielmehr die Spieler in die Pflicht. «Für die muss es Konsequenzen haben, viele spielten ungenügend», so Callà. «Manche müssen allein wegen ihres Alters Platz für Junge machen. Chiellini wird wohl bei der nächsten EM nicht mehr dabei sein.»

«Die wenigste Schuld trifft die Spieler und den Trainer»

Anderer Meinung ist der frühere Nationaltrainer Arrigo Sacchi. Er forderte ein generelles Umdenken im italienischen Fussball. Dieser sei «kulturell rückständig, es gibt keine neuen Ideen. Die anderen Nationen entwickeln sich, wir sind auf dem Stand von vor 60 Jahren geblieben», sagte der 75-Jährige der «Gazzetta dello Sport».

«Die wenigste Schuld an dieser Situation trifft die Spieler und den Trainer. Das Problem liegt im System», unterstrich der frühere Auswahlcoach, der mit der Squadra Azzurra 1994 den WM-Final erreicht hatte. «Unsere Jugendabteilungen sind voll mit Spielern aus dem Ausland, die gekauft werden wie Obst und Gemüse, die Clubs sind höchstverschuldet, die Teams gewinnen ausserhalb Italiens nichts mehr und niemand sagt etwas?», fragte Sacchi. Seit 2010, als Inter Mailand die Champions League gewann, ging kein Vereinscup mehr nach Italien. «Wir sind rückständig, und das nicht nur im Fussball.»