Luzern – Lugano - Gentner verpasst Luzerner Führung, Lugano mit Verletzungspech

Die Leistungen des FC Lugano fliegen in der Deutschschweiz manchmal etwas unter dem Radar, dabei ist es äusserst beachtlich, was die Tessiner auch in dieser Saison abliefern. Punkten sie heute auch in Luzern, könnten sie sogar YB in der Tabelle überholen. Die Berner spielen erst im Anschluss auswärts beim FCB, wo drei Punkte für den strauchelnden Meister alles andere als garantiert sind.