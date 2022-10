Servette – Luzern: Assist vom Goalie – Genfer führen dank Dereck Kutesa

Am letzten Spieltag mussten die Grenats einen Rückschlag hinnehmen. Im Tessin verloren sie in einem überschaubaren Spiel gegen Lugano mit 0:1. Trotzdem ist die Mannschaft von Alain Geiger gut unterwegs und der erste Verfolger der erneut siegreichen Young Boys. Mit einem Sieg wäre Servette bis auf drei Punkte am Leader dran. Die Heimstärke könnte dabei helfen.