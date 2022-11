Formel 1: Ferrari bestätigt Aus von Teamchef Mattia Binotto

In einer Pressemitteilung heisst es: «Ferrari hat den Rücktritt von Mattia Binotto akzeptiert. Er verlässt seine Rolle als Ferrari-Teamchef am 31. Dezember.» Benedetto Vigna, CEO von Ferrari, sagt: «Ich möchte Mattia für seine vielen grossartigen Beiträge in 28 Jahren bei Ferrari danken und insbesondere dafür, dass er das Team im vergangenen Jahr wieder in eine wettbewerbsfähige Position geführt hat.» Und auch Binotto kommt im Communiqué zu Wort: «Mit dem damit verbundenen Bedauern habe ich mich entschieden, meine Zusammenarbeit mit Ferrari zu beenden.»