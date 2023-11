Rücktritt von Grünen-Präsident Glättli: «Das ist ein Verschleissjob»

Obwohl Balthasar Glättli bereits einen Tag nach dem rabenschwarzen Wahlsonntag für die Grünen gewusst habe, dass er sein Amt abgeben werde, kommunizierte er das erst am Dienstag. «Ich bin das Gesicht dieser Niederlage », sagte Glättli gegenüber Radio SRF. Sarah Bütikofer, Politologin an der Universität Zürich, sagt, wer auf Glättli folgen könnte.

Glättli sagte, er sei das «Gesicht der Niederlage». War er auch dafür verantwortlich?

Wieso?

2019 gewannen die Grünen an allen Fronten, die Partei ist stark gewachsen, ebenso die Fraktion, und zwar in beiden Parlamentskammern. Doch kaum hatte die neue Legislatur angefangen, kam die Pandemie. Das machte es schwierig, als neu zusammengesetzte Fraktion im Parlament den Rank zu finden.

Welche Fehler beging Glättli?

Trotz schwierigen äusseren Umständen gelang Glättli ein guter Start in die Legislatur, die Grüne Welle hielt noch eine Weile an. Die ersten kantonalen Wahlen und das Jahr mit Nationalratspräsidentin Irene Kälin waren Erfolge für die Grünen. Doch dann folgte auf die Pandemie der Krieg in der Ukraine und damit verbunden die schwierige Diskussion um die Waffenausfuhren. Da zeigte sich die Partei gespalten. Den Anfang der Niederlage dieses Wahlsonntags machten die kantonalen Wahlen in Zürich. Und im nationalen Wahlkampf sprach die Themenkonjunktur gar nicht für die Grünen.