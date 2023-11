Ruedi Zbinden: «Ist vorbei mit Bällelen» – FCB-Urgestein kritisiert Heiko Vogel

Nach dem Sieg des FC Basel im Cup-Viertelfinal gegen Kriens äussert Sportkommissionsmitglied Ruedi Zbinden Kritik an Ex-Coach Heiko Vogel und am Kader.

1 / 5 «Man hat gesehen, dass unser neuer Trainer viel Arbeit vor sich hat», meinte Ruedi Zbinden. Marc Schumacher/freshfocus Fabio Celestini coachte gegen Kriens sein erstes Spiel als FCB-Trainer. Daniela Frutiger/freshfocus Captain Fabian Frei wollte sich nach der Partie nicht zur Trainersituation äussern. Daniela Frutiger/freshfocus

Darum gehts Der FC Basel gewinnt im Cup gegen Kriens mit 1:0 und steht im Viertelfinal.

Nach der Partie erklärt FCB-Urgestein Ruedi Zbinden den FCB-Trainerwechsel.

Dabei findet Zbinden harte Worte für den FCB-Kader und die Trainings unter Heiko Vogel.

Erster Sieg im ersten Spiel – der Auftakt ist Fabio Celestini als neuer FCB-Trainer beim Cup-Achtelfinal in Kriens geglückt. Trotz des 1:0-Erfolgs ist bei den Baslern die Krise noch lange nicht bewältigt. «Wir haben gesehen, dass unser Trainer in nächster Zeit viel Arbeit hat», erklärt Ruedi Zbinden nach der Partie in Kriens gegenüber SRF.

Der 64-Jährige ist ein echtes Basler Urgestein. Seit Jahrzehnten ist er für den Verein in unterschiedlichen Funktionen tätig. Seit 2019 ist Zbinden wieder als Scout tätig und seit kurzem auch Teil der neugegründeten FCB-Sportkommission. «In dieser Mannschaft fehlt noch so viel, in allen Bereichen», analysiert Zbinden.

«Celestini hat Feuer»

Celestini sei nun genau der Trainer, den der FCB brauche. «Er ist ein hartnäckiger Ausbilder, der nicht nachlässt und Feuer hat», sagt Zbinden und kündet in Richtung Spieler an: «Das wird jeder spüren in den nächsten Wochen.» (Indirekte) Kritik setzte es auch für die Trainings unter Ex-Coach Vogel ab. «Da kann man nicht mehr bällelen oder nicht mehr laufen – Celestini bringt sie zum Laufen», so Zbinden.

Während das Kommissionsmitglied Vogel öffentlich anzählt, hatten die FCB-Führungsspieler dem Deutschen in den letzten Wochen immer wieder den Rücken gestärkt. «Wir haben in der letzten Saison gesehen, dass es mit Heiko Vogel funktioniert. Man kann ihm also nicht gewisse Grundqualitäten absprechen», meinte etwa Fabian Frei. Auch Taulant Xhaka stärkte Vogel immer wieder öffentlich den Rücken.

Zbinden kündet Rochaden an

Zbinden war beim FCB früher selbst lange für die Kader-Zusammenstellung verantwortlich. Zum jetzigen Basler Kader findet er harte Worte. «Da muss man ehrlich sein: Da haben wir viele Fehler gemacht», meint er und kündet weitere Rochaden an: «Wir müssen sicher im Winter das eine oder andere korrigieren, oder spätestens im nächsten Sommer.»

Mit der neu gebildeten Sportkommission hatte Zbinden in den letzten Tagen viel zu tun, um einen neuen Trainer zu finden. Von der Zusammensetzung der Kommission ist er überzeugt. «Ich hoffe, die Gruppe bleibt so zusammen. Und nicht, dass die in zwei, drei Monaten wieder auseinandergeht. Wenn die zusammenbleibt, kann es wieder vorwärtsgehen mit dem FCB.»

Schafft Celestini den Turnaround? Ja, jetzt gehts wieder vorwärts mit dem FCB. Nein, der FCB bleibt in der Krise. Mir egal, Hopp YB!