Becks23 17.08.2020, 17:17

De FCB heds verpasst, nach de viele höchscht lukrative Abgäng äquivalent ufzstelle...das passiert ned nur em FCB sonder vielne andere Clubs au. Jedoch sett eigentlich genau für das D'Jugendabteilig und de Sportchef defür da sii zums ned eso wiit cho zlah. Mer hed eifach nani verstande, s'Prinzip eine gaht eine chunnd zverinnerliche und ned nur Batzeli zgseh sondern nachhaltig zschaffe. Was vieli Johr guet gange isch, isch im Moment eifach zwenig um mit de Spitze mitzhebe, und das isch inere sone Gurke Liga *Sorry das ich das so usdrücke* eifach nur underirdisch. De FCB sell und muess dete über d'Büecher und das ganz ganz schnell...sus droht ned nur de Abstieg als Verein selber sondern au de Liga. So en Situation sett emene schwiizerische Vorzeige Club wie Basel, und als ehemaligs Ushängeschild vom schwiizer Fuessball eifach ned passiere. Und das seg ich als ned schwiizer Fuessballfan...