Rüdlingen SH: Zwei Verletzte bei Frontalkollision – Pferd involviert

Am späten Donnerstagmorgen kam es in Rüdlingen SH zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eines davon hatte einen Pferdeanhänger angehängt, in welchem sich ein Pferd befand.

Kurz nach elf Uhr am Donnerstagvormittag fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem Auto in Rüdlingen die Rafzerstrasse aufwärts in Richtung Sandgruben. Dabei geriet er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das durch eine 26-jährige Frau gelenkt wurde. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto des Mannes in die angrenzende Wiese geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Die Schaffhauser Polizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass am Auto der Frau ein Pferdeanhänger angehängt war. «Durch die Kollision riss die ganze Anhängerkupplung am Auto ab und der Pferdeanhänger, in dem sich ein Pferd befand, rollte selbstständig noch circa 40 Meter weiter auf der Strasse, überquerte ein Stück Wiese und kam schlussendlich auf einem Parkplatz zum Stillstand», heisst es weiter.

Helikopter bringt Verletzten ins Spital

Der Autolenker wurde mit unbekannten Verletzungen in einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die verletzte Lenkerin der Fahrzeugkombination wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Das Pferd wurde nach jetzigem Erkenntnisstand nicht verletzt und konnte in einen anderen Transporter umgeladen und weggefahren werden.

Die involvierten Fahrzeuge wurden durch eine private Bergungsfirma abtransportiert. Im Einsatz standen Angehörige der Wehrdienste Unterer Kantonsteil (WUK), ein Rettungshelikopter der Rega, eine Ambulanz vom Spital Bülach, eine Mitarbeiterin des Interkantonalen Labors, eine Wischmaschine von Tiefbau Schaffhausen, eine private Abschleppfirma sowie Polizeifunktionäre der Kantonspolizei Zürich und der Schaffhauser Polizei. Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.